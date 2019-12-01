Ebrard anticipa cambios en el T-MEC pero descarta ruptura trilateral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 09:57:47

Ciudad de México, a 2 de febrero 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, anticipó que habrán cambios en el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), durante su proceso de revisión, que dará inicio el próximo 1 de julio.

No obstante, aseguró que el acuerdo “va a sobrevivir” debido a la profunda integración económica de los tres países de Norteamérica, y descartó una ruptura del bloque tripartito.

Luego de participar en la cuarta reunión plenaria de los diputados del Morena, el funcionario federal sostuvo que el tratado ya superó la etapa de incertidumbre sobre una posible sustitución por acuerdos bilaterales, al señalar que existen consultas coordinadas entre los tres países y que el calendario avanza “en tiempo y forma” rumbo a la revisión prevista.

De igual forma, el secretario Ebrard comentó que, tras conversar con la USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) y con autoridades comerciales estadounidenses, el siguiente paso será poner “sobre la mesa” qué plantea cada país y qué buscará proponer en el proceso.

Además, explicó que la la integración trilateral limita la posibilidad de una separación por “bilateralidades” y argumentó que, en el caso de Canadá, su peso en energía y minerales en Estados Unidos vuelve poco viable romper esa relación.