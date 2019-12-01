Día de Muertos y Fórmula 1 dejan derrama de 36 mil mdp en CDMX, celebra Brugada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 14:19:58

Ciudad de México, a 4 de noviembre 2026.- Las celebraciones con motivo del Día de Muertos y la realización del Gran Premio de México de la Fórmula 1, dejaron una derrama económica en la capital de 36 mil millones de pesos, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina desglosó que, las actividades relacionadas con el deporte motor significaron una ganancia de 21 mil millones de pesos.

Mientras que, en lo que se refiere al Día de Muertos, la derrama alcanzó poco más de 15 mil millones de pesos. Igualmente, destacó que, entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, la ocupación hotelera en la ciudad llegó al 92 por ciento.

La jefa de Gobierno resaltó el desfile del pasado sábado y la catrina monumental de 32 metros de altura, que han visitado un millón 600 mil personas.

“La Ciudad de México vivió un fin de semana inolvidable. Un mar de cempasúchil y memoria tomó nuestras calles, plazas, espacios públicos, entre flores, música, luces, desfiles, colores, eventos deportivos internacionales, ofrendas monumentales y la catrina gigantesca”, expresó la morenista Brugada Molina.