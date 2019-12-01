Descarta Ebrard afectaciones en México por investigación comercial de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 08:01:33

Ciudad de México, a 13 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón descartó que el inicio de investigaciones comerciales del gobierno de Estados Unidos contra 16 economías, entre ellas las de México, tenga repercusiones significativas para el país.

En ese sentido, el funcionario federal explicó que el 85 por ciento del comercio nacional amparado por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que no está sujeto a la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 de ese país.

Comentó que la Sección 301 busca un sustento jurídico para aplicar aranceles que sustituyan los gravámenes de emergencia aplicados el año pasado, los cuales fueron anulados por la Corte estadunidense.

“Seguimos sin arancel. Esta investigación está destinada a sustituir, remplazar o regresar al status quo anterior al día en que la Suprema Corte de Estados Unidos quitó o dio por hecho que la norma de emergencia no se puede aplicar”, señaló el secretario Ebrard.