Cumplen con gratuidad 80% de estacionamientos comerciales: Cámara de Comercio 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 13:31:12

Querétaro, Querétaro, a 3 de julio 2026.- Alrededor del 80 por ciento de las plazas comerciales y tiendas de autoservicio en la entidad cumplen con la disposición legal que prohíbe el cobro o la validación obligatoria durante las primeras dos horas de estacionamiento, informó René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro.

Destacó que esta medida no solo beneficia la economía de los usuarios, sino que funciona como un motor para el propio comercio local.

"Las primeras dos horas de estacionamiento fomentan el consumo y es un derecho de los usuarios y clientes en pro de aumentar las ventas de estos negocios, muchos de ellos negocios familiares. En Querétaro es un derecho las primeras dos horas de estacionamiento".

A pesar del alto índice de cumplimiento registrado hasta el momento, el líder empresarial llamó tanto a los consumidores como a los comercios afiliados para señalar cualquier irregularidad.

Instó a sus socios a denunciar formalmente aquellos establecimientos que aún se resistan a aplicar la normativa o que impongan trabas para hacer válido este beneficio. El objetivo, señaló, es garantizar que el marco legal se respete de manera uniforme en toda la zona metropolitana.

“El sector comercial busca consolidar una dinámica de consumo más accesible y atractiva para los queretanos, asegurando que el costo del estacionamiento deje de ser un impedimento para las compras del día a día”.