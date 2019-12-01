Crudo mexicano supera los 100 dólares por primera vez desde 2022

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 12:19:03

Ciudad de México, a 28 de marzo 2028.- El precio del barril de petróleo mexicano superó los 100 dólares por unidad, por primera vez desde el 2022, debido a la guerra en el Medio Oriente.

La cotización de la mezcla mexicana subió 4.94 dólares respecto a la sesión del 26 de marzo, con lo que se ubicó en 100.01 dólares el barril, de acuerdo con el precio publicado por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Cabe mencionar que la última vez que el crudo mexicano registró un valor superior a los 100 dólares por barril fue en julio de 2022, cuando los precios del hidrocarburo, tras la incertidumbre en el mercado de los energéticos, derivada de la invasión de Rusia sobre Ucrania.

A un mes de iniciado el conflicto bélico de Estados Unidos e Israel sobre Irán, los precios del petróleo repuntaron alrededor de 5 dólares.

En ese sentido, el crudo Brent (contrato de referencia en Europa) escaló 4.56 dólares a 112.57 dólares el barril, mientras el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 5.16 dólares a 99.64 dólares.