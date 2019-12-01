Comerciantes de Querétaro estiman derrama superior a los 2 mil 900 mdp durante Buen Fin

Querétaro, Querétaro, a 13 de noviembre de 2026.- Con el impulso de las cámaras empresariales locales, autoridades estatales y federales, este día arrancó formalmente la décima sexta edición de El Buen Fin 2026, una iniciativa comercial nacida en Querétaro que se ha consolidado como el motor de la economía interna y el consumo formal por lo que se estima una derrama superior a los 2 mil 900 millones de pesos.

Al respecto René Loya Poletti y Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara de Comercio y la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, respectivamente, informaron que, para los cinco días de ofertas, del 13 al 17 de noviembre, se proyecta una derrama económica superior a los 2 mil 900 millones de pesos en la entidad, formando parte de los 235 mil millones de pesos esperados a nivel nacional.

Loya Poletti destacó que el 80 por ciento de las transacciones se realizarán de manera presencial en plazas comerciales (como Plaza La Victoria) y comercios establecidos, mientras que el canal digital ya concentra entre el 20 y 21 por ciento de las preferencias de los consumidores queretanos.

“Los rubros con mayor demanda proyectados para esta temporada son moda con un 38po por ciento; electrónicos con un 30 por ciento; belleza con un 27 por ciento; electrodomésticos con

un 24 por ciento y celulares con un 21 por ciento”.

Chávez Hidalgo resaltó la campaña complementaria del "Viernes Muy Mexicano", enfocada en incentivar la adquisición de bienes, servicios y turismo estrictamente nacionales para fortalecer la cadena de valor interna y beneficiar a más de 20,000 negocios afiliados a ambas cámaras en el estado.

Ángel David Sánchez Roldán, director del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la región, anunció la realización del tradicional Sorteo El Buen Fin 2026, el cual cuenta con una bolsa de premios de 500 millones de pesos distribuidos en más de 300 mil premios.

“Los consumidores que realicen compras mínimas de 250 pesos con tarjetas de crédito o débito participantes participarán automáticamente por premios de hasta 250 mil pesos, mientras que los micro y pequeños comercios formales podrán aspirar a premios de 260 mil pesos o incentivos de 20 mil pesos”.



Verónica Ramírez Montiel, en representación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) subrayó que el evento representa una plataforma clave para que las empresas amplíen su mercado, preserven empleos y acerquen sus productos bajo esquemas de competencia leal.

Hugo Lora González, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Corregidora, indicó que en dicha demarcación se espera la participación de más de mil negocios y una derrama superior a los 360 millones de pesos, enfatizando que el éxito de la jornada descansa en las condiciones de paz social y seguridad pública que prevalecen en el estado.

Para facilitar el acceso a la liquidez sin caer en sobreendeudamiento, Elsa García Carrillo, directora estatal del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), recordó que la institución mantiene esquemas de crédito con tasas preferenciales, plazos flexibles de hasta 30 meses y depósitos el mismo día, operando con horarios ampliados para respaldar las compras responsables de los trabajadores formales.

En materia de vigilancia y certeza jurídica, tanto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), representada por Jorge Damián Negrete, llamaron a la ciudadanía para planificar presupuestos, comparar precios de manera previa a través de los micrositios oficiales, exigir comprobantes y evitar compras innecesarias.

“La Profeco mantendrá operativos de inspección en las principales plazas comerciales y centros históricos, poniendo a disposición del público el teléfono del consumidor (800 468 872) para asesorías y conciliaciones en tiempo real durante todo el fin de semana largo”.