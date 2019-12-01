Celebra Ebrard eliminación de aranceles de la UE; destaca beneficios a sectores agropecuario y automotriz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 12:47:58

Ciudad de México, a 16 de abril 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, celebró que con la modernización del tratado comercial con la Unión Europea, se logró la eliminación de tarifas a las exportaciones nacionales.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal explicó que se elimina "un gran número de aranceles" en diversos sectores.

En ese sentido, explicó que los más favorecidos son todo o casi todo el sector agropecuario, así como la industria automotriz.

Además, indicó que no sería de extrañarse que “aumenten las exportaciones hacia la Unión Europea”.

Igualmente, el secretario Ebrard dijo que ese cambio significa para México nuevas oportunidades de exportación, principalmente de manufactura avanzada

Agregó que el proceso de modernización va a terminar entre el 22 y 27 de mayo.