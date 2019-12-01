Canadá se dice "perpleja" por pausa de Turmp en sus negociaciones comerciales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 10:48:14

Ottawa, Canadá, a 25 de octubre 2025.- El gobierno de Canadá reaccionó con “perplejidad” al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que indicó que las negociaciones comerciales entre ambos países habían finalizado.

Lo anterior, luego de que el mandatario estadounidense acusó a un gobierno regional candiense de impulsar un anuncio anti aranceles en el que se puede escuchar una declaración del ex jefe de Estado estadounidense, Ronald Reagan, en la que critica los gravámenes y dice que son perjudiciales para la economía.

Cabe señalar que, en el momento de la decisión del líder republicano, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se preparaba para salir en una gira de nueve días por Asia para reforzar las relaciones comerciales con esa región del mundo.

En ese sentido, mientras se encontraba sobre la escalinata del avión, el premier intentó aminorar las tensiones sobre lo sucedido.

“No podemos controlar las políticas comerciales de Estados Unidos. Reconocemos que esas políticas han cambiado fundamentalmente con respecto a la de los años ochenta, los noventa o el 2000″, afirmó Carney.

Además, aseveró que su país está listo para retomar las negociaciones con EEUU cuando ellos estén dispuestos.

“Estamos listos para seguir el progreso cuando los estadounidenses estén listos a tener esas conversaciones porque beneficiará a trabajadores en EE.UU. y Canadá y familias en ambos países”, explicó el primer ministro.