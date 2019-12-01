Canaco Querétaro atribuye alta incidencia delictiva a crecimiento económico y cultura de denuncia

Querétaro, Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- Aunque los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del INEGI ubican a Querétaro como la segunda entidad con mayor tasa de prevalencia delictiva contra negocios en el país, al registrar 3 mil 875 víctimas por cada 10 mil unidades económicas, para la Cámara de Comercio de Querétaro, presidida por René Loya Poletti, este comportamiento estadístico no refleja un clima de inseguridad generalizada, sino el resultado directo de dos variables clave.

“El acelerado dinamismo en la apertura de nuevos negocios y, sobre todo, una sólida cultura de denuncia ciudadana que contrasta con el promedio nacional”.

De acuerdo con el informe técnico del INEGI, que evalúa el periodo entre 2023 y 2025, la tasa queretana mostró un incremento del 11.9 por ciento, posicionando a la entidad solo por debajo de Baja California (3 mil 965) y superando a Chihuahua (3 mil 579), en un contexto donde el promedio del país experimentó un descenso del 4.7 por ciento. Los sectores más afectados resultaron ser el comercio y los servicios, con mayor incidencia en las grandes empresas.

Frente a la lectura superficial de los datos, el líder de la Canaco argumentó que el incremento en los volúmenes absolutos de delitos va de la mano con la expansión económica que vive la región.

"En Querétaro no ha parado la inversión, cada día se viene más gente a invertir y obviamente, a mayor número de negocios, van a crecer ese tipo de cifras. Si nos vamos a porcentajes reales respecto al gran total de empresas, Querétaro se mantiene en los niveles más bajos de afectación delictiva para el sector".

Rechazó categóricamente la presencia de ilícitos de alto impacto que flagelan a otras regiones del país, como la extorsión o el cobro de piso, garantizando que el ecosistema productivo local se desarrolla con certeza jurídica y condiciones operativas seguras.

Señaló que el factor determinante detrás del repunte estadístico, según el análisis del organismo, radica en la disposición del empresariado local para acudir ante las autoridades. Mientras en otras entidades la llamada "cifra negra" domina el panorama por la desconfianza generalizada en las instituciones, en Querétaro ocurre lo opuesto.

"En Querétaro tenemos una cultura de denuncia. El empresario tiene la confianza en las autoridades porque sabe que hay un porcentaje muy alto de detención de la delincuencia. Es un efecto donde la confianza institucional genera mayor registro formal de hechos y eleva las métricas del estudio".

Mientras el INEGI enciende las alertas rojas en el papel, el sector comercial local defiende que la alta tasa responde a una paradoja positiva: más negocios abiertos que generan riqueza y más empresarios que confían en denunciar para combatir la impunidad.