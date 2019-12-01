Bolsa Mexicana de Valores alcanza nuevo máximo histórico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 12:17:50

Ciudad de México, a 10 de enero 2026.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anotó un avance del 0.83% con lo que acumuló una ganancia semanal del 3 por ciento, en su primera semana completa de 2026.

Además, su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 66 mil 062.62 unidades, alcanzando un nuevo máximo histórico.

“El IPC de la BMV cerró la semana con una ganancia de 3 %, la mayor desde la primera semana de septiembre, alcanzando un nuevo máximo histórico”, comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

La experta añadió que al interior del mercado mexicano resaltaron los avances de las emisoras Becle (+1.57%), Industrias Peñoles (+8.80%), Sigma (+8.36%), Cemex (+8.12%) y Grupo México (+7.47%).

Además, el volumen negociado en el mercado alcanzó los 237.8 millones de títulos por un importe de 18 mil 473 millones de pesos.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 13.58%; de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 4.29%, y de la minera Grupo México (GMEXICO B), con el 3.81%.

En contraparte, las mayores variaciones a la baja fueron de la controladora Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el -4.73%; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -4.38%, y de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A), con el -2.70%.