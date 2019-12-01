BMV cierra semana con avance del 4.75%; índice principal alcanza récord histórico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 11:20:32

Ciudad de México, a 7 de febrero 2026.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la semana con un fuerte avance del 4.75 % para que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subiera hasta las 70 mil 809.57 unidades y así apuntarse un nuevo máximo histórico.

Cabe recordar que el récord anterior ocurrió apenas el pasado 28 de enero, cuando se fijó en 69 mil 959.73 unidades.

“El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. Las pérdidas se concentraron en el sector tecnológico, debido a temores de sobrevaloración en emisoras de este sector”, comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Según la especialista, en el país , el IPC “cerró la semana con una ganancia de 4.75 % para apuntarse ganancias en cuatro de las últimas cinco semanas y registrarlo como el mayor avance desde la última semana de abril del 2025, cuando ganó un 6.98 %. Además, el índice mexicano alcanzó un nuevo máximo histórico de 70 mil 809.57 puntos”.

Por otra parte, la interior del mercado mexicano, 31 de las 35 principales emisoras pertenecientes al índice registraron ganancias semanales, resaltando los avances de Orbia Advance (+12.05 %), Bimbo (+11.2 %), Pinfra (+10.03 %), Industrias Peñoles (+8.55 %), Gentera (+7.43 %) y Gruma (+7.38 %), añadió Siller.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.8 % frente al dólar, al cotizar en 17.26 unidades por billete verde, frente a los 17.4 % en la jornada anterior, según datos del Banco de México.