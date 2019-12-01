Banxico analizará posibilidad de "ajustes adicionales" a tasa de interés en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 12:18:03

Ciudad de México, a 9 de enero 2026.- El Banco de México (Banxico), informó que en sus próximas reuniones valorará el momento de realizar “ajustes adicionales” a la tasa de interés, actualmente ubicada en el 7 por ciento.

“Hacia delante, la Junta de Gobierno valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia. Tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación”, indicó en un documento.

Cabe mencionar que el año pasado, el Banco central realizó 12 recortes consecutivos, de entre 25 y 50 puntos a la tasa de interés.

La inflación general en México cerró 2025 en el 3.69 por ciento, por debajo del 4.21% de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el gobierno tiene el objetivo de que en el presente año se reduzca a un 3 por ciento o menor.

“La mayoría destacó que las expectativas de inflación de largo plazo provenientes de encuestas permanecieron relativamente estables”, agregó.