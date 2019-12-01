Autor: Redacción / Imagen ilustrativa / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 17:06:03

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2026.- El desempleo en México aumentó durante octubre de 2026, al registrar una tasa de desocupación de 3%, superior al 2.6% reportado en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el décimo mes del año se contabilizaron un millón 855 mil 608 personas sin trabajo, alrededor de 225 mil más que en octubre de 2025.

El grupo de personas de entre 25 y 44 años fue el más afectado, al concentrar 877 mil 501 personas desocupadas. Esta cifra representó el 47.3% del total registrado en el país.

Otro dato que destacó el organismo fue el aumento de personas que llevan más de tres meses buscando empleo, cuya cifra pasó de 209 mil 519 a 448 mil 114 en un año.

Por otra parte, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55.7%, mientras que la población económicamente activa alcanzó los 62.6 millones de personas durante octubre.