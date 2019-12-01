Asigna ISSSTE más de 17 mil préstamos personales en la novena asignación de 2026

Asigna ISSSTE más de 17 mil préstamos personales en la novena asignación de 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 08:25:52
Ciudad de México, a 3 de marzo de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que en la novena asignación del Programa Anual de Préstamos Personales 2026 se otorgaron 17 mil 968 créditos a personas derechohabientes que cumplieron con los requisitos establecidos.

La distribución por tipo de préstamo fue de 7 mil 393 ordinarios; 892 exclusivos para pensionados; 6 mil 747 especiales; y 2 mil 936 conmemorativos.

Para participar en el proceso de asignación, las y los interesados deben ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y posteriormente la opción “Registro para asignación”.

El Instituto subraya que todos los trámites son gratuitos, personales y sin intermediarios, por lo que llama a la derechohabiencia a evitar gestores o terceros que indebidamente ofrezcan realizar el procedimiento.

A través de este programa, el ISSSTE contribuye al bienestar financiero de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, mediante el acceso a préstamos personales en condiciones accesibles.

