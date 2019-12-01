Anuncian más de 600 vacantes para San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 19 de agosto del 2025.- La Secretaría del Trabajo (ST) llevará a cabo la Feria Nacional de Empleo para la las Juventudes San Juan de Río, en la que se promoverán 600 plazas vacantes de 32 empresas de la región, el próximo 28 de agosto en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) Campus San Juan, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

En rueda de prensa, la titular de la dependencia, Liliana San Martín Castillo, explicó que, esta acción se impulsa en alianza con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación CANACINTRA San Juan del Río y la Universidad Autónoma de Querétaro Campus San Juan, con el propósito de ofertar opciones laborales en el campo formal para las juventudes de este municipio.

“Se estarán ofertando vacantes para perfiles que cuenten con estudios de primaria hasta licenciatura, atendiendo las necesidades del sector empresarial de la región y ofertando vacantes con salarios que alcanzan los 25 mil pesos mensuales”, precisó.

En su oportunidad, el coordinador de la UAQ campus San Juan del Río, Javier Peña Perrusquía, mencionó que, se realizan esfuerzos para que las y los egresados accedan a la oferta del mercado de una manera más directa, además de brindarles talleres y orientación que permita su rápida colocación en el campo laboral.

“La feria representa más que una oferta laboral, una plataforma de vinculación, diálogo y vinculación entre las cámaras e instituciones, sobre todo representa un puente entre en el sector educativo y el sector productivo facilitando el desarrollo de nuestra juventud hacia una vida profesional activa, digna y con un gran futuro”, dijo.

En su intervención, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en San San Juan del Río, Víctor Hugo Rodríguez López, agradeció la colaboración con la Secretaría del Trabajo, mencionando que con estas alianzas se permite satisfacer las necesidades de talento del sector y apoyar a las y los jóvenes en su búsqueda de lo que puede representar el primer empleo.

Algunas de las empresas participantes en esta feria de empleo incluyen a Plásticos Mexicanos, Grupo GMI, IMBERA, MEXIPIC, GG Cables, entre otras, lo que impulsa el crecimiento económico local al conectar el talento de la región con las demandas del sector productivo, y quienes deseen participar pueden realizar su registro en https://ferias.empleo.gob.mx