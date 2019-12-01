Analistas privados aumentan pronóstico de crecimiento de la economía mexicana en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 14:50:41

Ciudad de México, a 4 de noviembre 2026.- Especialistas financieros del sector privado elevaron de 1.4 a 1.5 por ciento, el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano para 2026.

Lo anterior lo dio a conocer el Banco de México (Banxico), al presentar la mediana de las estimaciones recogidas en una encuesta.

Cabe señalar que, en términos de promedio, los especialistas elevaron sus expectativas de crecimiento del 1.4 al 1.61 por ciento para el año corriente.

De igual forma, la previsión para 2027 aumentó del 1.8 al 1.83, según el sondeo aplicado a 40 grupos de análisis y consultoría económica nacionales y extranjeros, cuyas respuestas se recibieron entre el 19 y el 29 de octubre.

Por otra parte, los expertos también elevaron la mediana de inflación general para el cierre de 2026, al pasar de 3.87 a 3.88 por ciento.