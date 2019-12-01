Amplía SAT red de atención con nuevas oficinas en Quintana Roo y Yucatán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 11:36:06

Ciudad de México, 18 de noviembre del 2025.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que, como parte de las acciones estratégicas para fortalecer la atención presencial y acercar los servicios a las y los contribuyentes, se abrieron dos nuevos Módulos de Servicios Tributarios (MST) en Tulum, Quintana Roo, y Tekax, Yucatán, con lo que este órgano tributario suma 164 oficinas en todo el país.

En cumplimiento del Plan Maestro 2025 que impulsa la instalación de módulos en comunidades con crecimiento poblacional y económico para reducir desplazamientos y mejorar la atención a personas físicas, a partir del 10 de noviembre de este año entró en operación el MST Tulum, ubicado en: Calle Ook Kot, Manzana 130, región 3, lote 2, local 5, entre Escorpión Norte y Libra Norte, Colonia Maya Pax, 77760, Quintana Roo.

Asimismo, el SAT informa que a partir de este martes 18 de noviembre entra en operación el MST Tekax, ubicado en: Calle 53, número 202-bis, Colonia Centro, 97970, Tekax, Yucatán, al interior del Palacio Municipal.

Las nuevas sedes ofrecen diversos trámites, entre ellos:

• Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas

• e.firma de personas

• Revocación y renovación de e.firma para personas

• Actualización y servicios al RFC para personas

• Entrega de Constancia de Situación Fiscal

Con estas acciones, el SAT mejora la cobertura en la región y aumenta la disponibilidad de citas, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promoviendo una cultura contributiva basada en la confianza y la responsabilidad compartida.

Este órgano tributario continúa trabajando para garantizar espacios accesibles, modernos y eficientes que fortalezcan la cercanía institucional y la atención de calidad en todo el territorio nacional.

¡Todas y todos contribuimos al bienestar de México!

