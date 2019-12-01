Alcanza Michoacán más de medio millón de empleos formales ante el IMSS

Morelia, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- Como resultado del fortalecimiento a la vinculación laboral coordinada entre la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), Michoacán alcanzó este año un registro histórico superior a los 500 mil trabajadores formales inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta cifra de empleo formal refleja la consolidación de los esfuerzos institucionales y la participación activa del sector empresarial para ampliar las oportunidades de trabajo con acceso a seguridad social y prestaciones de ley en las diferentes regiones del estado.

Para alcanzar estos resultados, durante 2026 se han llevado a cabo 50 ferias de empleo en municipios estratégicos como Morelia, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, La Piedad y Zitácuaro. Estos eventos han funcionado como un puente directo entre las personas buscadoras de trabajo y alternativas de incorporación al mercado laboral formal.

Dichas acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, donde las ferias de empleo se han consolidado como un eje fundamental para acercar oportunidades e impulsar el bienestar en las comunidades.

Ante el impacto positivo de estas estrategias, la Sedeco destacó que mantendrá de manera permanente las jornadas de vinculación laboral en coordinación con el SNE, con el firme objetivo de seguir facilitando el encuentro entre empleadores y buscadores de empleo en las diferentes regiones de Michoacán.