Ucrania acusa al Comité Paralímpico Internacional de trato discriminatorio en Milano Cortina 2026

Milán, Italia, 11 de marzo de 2026.- El Comité Paralímpico Nacional de Ucrania denunció lo que calificó como un trato “discriminatorio, irrespetuoso e inaceptable” hacia su delegación y hacía aficionados ucranianos durante los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2026, que se celebran en Milano Cortina, Italia.

En un comunicado, el organismo afirmó que el Comité Paralímpico Internacional (IPC) permitió la presencia de banderas de Rusia y Bielorrusia, mientras que, según la delegación ucraniana, se intentó restringir la exhibición de banderas ucranianas e incluso de los colores amarillo y azul entre los seguidores.

La institución ucraniana condenó enérgicamente lo que considera una falta de respeto hacia el país y sus atletas, y criticó al IPC por lo que describió como una postura favorable a Rusia en el contexto de la guerra contra Ucrania.

Asimismo, el comité señaló que, a su juicio, estas decisiones son “inmorales” y contrarias a los principios del movimiento olímpico y a las normas de humanidad. En el mismo mensaje, advirtió que las futuras generaciones juzgarán estas acciones como una “desgracia”.