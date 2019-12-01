Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 23:00:23

Toluca, Estado de México, 25 de noviembre de 2026.- Toluca derrotó 2-0 al Atlas en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, disputado este miércoles en el Estadio Nemesio Diez.

El brasileño Helinho fue el protagonista de la noche al marcar los dos goles del encuentro. El primero llegó al minuto 15, cuando sacó un potente disparo de zurda desde fuera del área para abrir el marcador.

En el segundo tiempo, al minuto 54, el atacante volvió a hacerse presente desde el punto penal, luego de que el árbitro revisara una jugada en el VAR y señalara una falta sobre Paulinho dentro del área.

Atlas intentó responder y consiguió mandar el balón al fondo de la portería en la primera mitad, pero la anotación fue anulada por fuera de lugar.

Con este resultado, Toluca viajará a Guadalajara con una ventaja de dos goles para disputar el partido de vuelta el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco, donde se definirá qué equipo avanza a las semifinales.