Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 22:55:13

Guadalajara, Jalisco, 28 de noviembre de 2026.- Toluca consiguió su pase a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX, luego de empatar 2-2 con Atlas en el partido de vuelta de los cuartos de final. Con este resultado, los Diablos Rojos se llevaron la serie por un marcador global de 4-2.

Los rojinegros comenzaron el encuentro con la intención de remontar la desventaja y se adelantaron en el marcador con un gol de penal de Aldo Rocha al minuto 17. Antes de terminar el primer tiempo, Kevin Zenón amplió la ventaja para Atlas al 45+1.

Sin embargo, Toluca respondió en la segunda mitad. Alexis Vega descontó desde el punto penal al minuto 77, mientras que Helinho marcó en el tiempo agregado para conseguir el empate.

Pese a que Atlas logró marcar dos goles en casa, no pudo revertir el resultado de la ida, en la que había perdido 2-0. De esta manera, Toluca continúa en la pelea por el título y espera conocer a su próximo rival en las semifinales.