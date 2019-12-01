Todo un éxito el Querétaro Maratón

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 18:20:17

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de octubre de 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, fue el encargado de hacer sonar la corneta para la salida de la decimoquinta edición del Querétaro Maratón, donde participaron más de 19 mil 500 corredores.

En este evento deportivo niñas, niños, adolescente, adultos y adultos mayores corrieron por las principales avenidas de Querétaro, teniendo como objetivo la meta de esta ya tradicional justa deportiva.

En punto de las seis de la mañana salió el primer contingente, el maratón, es decir, competidores que corrieron 42 kilómetros donde atletas de alto rendimiento contaban sus pasos y tiempo, ya que esta competencia es clasificatoria para el Maratón de Boston.

El ganador de la prueba de maratón en la rama varonil fue el keniano Wilfred Nyayogo X con un tiempo de 2:27:15 horas; en segundo lugar cruzó la meta el también keniano Eliud Kipkorir Koskei cronometrando 2:31:08 horas y en tercer lugar su compatriota, Geofrey Kipkoech Kirui, quien registró un tiempo de 2:31:29 horas.

Para la rama femenil, la primera posición fue de la representante de Kenia, Caroline Jebiwot Kriptoo con un tiempo de 2:42:35 horas; en segundo lugar, de Jalisco, la corredora Fanny Jaqueline Oropeza Vásquez quien registró un tiempo de 2:43:17 horas y en la tercera posición cerró la keniana Elizabeth Jebet Chelagat cronometrando un tiempo de 2:45:00 horas.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández informó que en todo momento se mantuvo acompañamiento y vigilancia en todos los puntos por donde pasaron los corredores.

Cabe mencionar, que entre corredores y asistentes se reunieron más de 37 mil 500 personas, y se desplegó un operativo de seguridad donde participaron mil elementos, reportando saldo blanco.