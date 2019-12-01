¡Todas y todos al Estadio Universitario!; este viernes, Atlético Morelia-UMSNH arranca temporada

Morelia, Michoacán, a 02 de octubre de 2026.- Una auténtica fiesta futbolera se vivirá este viernes 2 de octubre en el Estadio Universitario Hidalgo, que volverá a abrir sus puertas a juegos oficiales de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y lo hará con un par de partidazos, además de un gran ambiente, y cabe destacar que la entrada a los dos encuentros es completamente gratuita.

Las puertas del recinto nicolaita abrirán desde las 13:00 horas para el ingreso de la comunidad universitaria y afición en general, pues una hora más tarde el Atlético Morelia-UMSNH Femenil recibirá a Lobos ULMX en partido de la Jornada 4 del Grupo 5.

Ambas escuadras tienen un duelo pendiente, pero las nicolaitas llegan a este compromiso en tercer lugar del sector con cinco puntos, tras una victoria y un empate, nueve goles a favor y seis en contra, mientras que el cuadro celayense se ubica en el puesto 11 sin unidades, luego de dos derrotas, ha recibido tres goles y no ha marcado.

"Va a ser nuestro primer partido en casa, saldremos a buscar esos puntos, esperamos a un equipo de Lobos que va a venir a buscar también ese triunfo, pero nosotros estamos motivados y confiados en que podemos sacar el resultado", compartió el técnico Francisco Farfán.

Por su parte, los Zorros inaugurarán su temporada en la Liga TDP siendo anfitriones de La Piedad Imperial, rival al que se enfrentaron apenas el martes pasado en la Copa Promesas. Este partido corresponde a la fecha 1 y está programado a las 18:00 horas, aunque la patada inicial se realizará a las 17:00 horas.

"Los partidos de Copa Promesas más la pretemporada nos han dejado una buena preparación, el equipo llega motivado y contento, pero respetando a La Piedad. El objetivo para esta nueva temporada será competir en todas las canchas, ser un equipo propositivo, tener mucho orden defensivo, el primer objetivo es calificar a la liguilla y de ahí ir caminando", aseveró el estratega Gustavo Farías.