Tiene buen inicio el Atlético Morelia, pero un futuro incierto

Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- Bien, el Atlético Morelia inició victorioso su andadura en el Clausura 2026 con dos victorias, una en casa y la otra en corral ajeno. Con 6 puntos, 6 goles en su cuenta y ninguno en contra, es líder efímero con 6 unidades, porque este fin de semana caerá en la Tabla General de Clasificación porque le toca receso en la Jornada 3. Sus dos triunfos han sido con autoridad: 3-0 a Correcaminos y 0-3 en casa de los Alebrijes. Redondez y contundencia.

Volverá a jugar hasta el último de mes, fecha en la que recibirá en la grama del Estadio Morelos a las Iguanas de Cancún, equipo poderoso de un tiempo a la fecha que, sin embargo, no ha tenido un arranque poderoso porque comenzó con un 3-1 sobre Dorados de Sinaloa, pero en la segunda fecha cayó por la mínima diferencia frente a los Coyotes de Tlaxcala. Mañana recibirá a los Alebrijes, oportunidad de victoria que lo haría ascender en la tabla e igualar al Morelia en puntos.

Bueno, pero aquí el tema contante y sonante es que el conjunto canario va muy bien. La cuestión es que sostenga el paso, tiene con qué. Ya el tema del ascenso y el descenso es otro cuete, porque ese se ve francamente lejano, por más que se diga lo contrario. LO que pasa que se habla más desde el deseo que desde la realidad, porque esa apunta a otros rumbos. Hay que esperar a ver qué dicen los dueños del balón con respecto a los requisitos para la certificación.

Y lo cierto es que el Atlético Morelia es de los equipos que ni estadio tienen, de los que no poseen infraestructura para fuerzas básicas, de los que no entran en el buen ánimo de los federativos. Es decir que, si los del órgano rector del futbol de Primera División quieren allanar el camino, lo hacen con la mano en la cintura, pero si es al revés, si la intención es ponerle trabas al señor Higuera, hay tela, mucha tela de dónde cortar.

Hoy, lo único cierto y tangible es que el Atlético Morelia es un equipo de la Liga Expansión, comenzó bien el torneo, va a descansar en la tercera jornada y apunta para ser protagonista del Clausura 2026. Nada más, pero nada menos. Así sea.