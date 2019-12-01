Será el estadio Corregidora sede del “Fan Fest”: Iridia Salazar 

Querétaro, Querétaro, a 25 de marzo 2026.- La titular del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco dio a conocer que el estadio Corregidora será sede una las zonas destinadas como “Fan Fest” para las transmisiones de los juegos de la Copa Mundial de Futbol.

Describió que el espacio que incluirá el “Fan Fest” será diseñado para que los asistentes puedan ver los encuentros en un ambiente familiar y de forma gratuita, por lo que un se trabaja en definir aspectos de logística como la capacidad y número de pantallas a instalar.

Mencionó que el proyecto busca ser integral, por lo que se trabaja con diversas propuestas para garantizar una experiencia adecuada para los asistentes, aunque aún se afinan detalles técnicos y operativos.

“Sí va a ser acceso gratuito en la zona fan, estamos justamente cerrando ese detalle de la capacidad para las personas y cuántas pantallas se estarán colocando; todo lo queremos hacer de manera integral, por eso estamos recibiendo propuestas de diferentes empresas para definir la mejor opción”, dijo.

Agregó que, por el momento, la sede de estas activaciones será exclusivamente en la capital queretana, donde se proyecta transmitir la totalidad de los partidos del torneo, como parte de la estrategia para acercar el evento a la ciudadanía.

“Primero tenemos planeado tener una zona fan ahí en el estadio Corregidora para que toda la gente queretana que esté por ahí pueda ver todos los partidos del mundial; también estamos ya cerrando el tema de un campamento después del mundial para ligas y clubs del estado, además de que por parte del gobierno federal nos están convocando para realizar eventos denominados mundialitos con participación de escuelas”.

Fotografía de Gustavo Trejo