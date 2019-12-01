Selección Mexicana devuelve relojes Rolex regalados por Steve Will Do It

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 15:41:55

Ciudad de México, 3 de julio de 2026.- La Selección Mexicana informó que sus jugadores devolvieron, de común acuerdo, los relojes Rolex que el creador de contenido Steve Will Do It les regaló tras la victoria del Tricolor sobre Ecuador en la justa mundialista.

De acuerdo con el equipo nacional, la decisión fue tomada en conjunto por los futbolistas y el influencer, quien había entregado los relojes por iniciativa propia después de visitar la concentración del combinado mexicano.

“La Selección Nacional Mexicana informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, Steve Will Do It, los relojes que por iniciativa propia les había regalado”, señaló la Selección Mexicana en una publicación a través de sus redes sociales.

Steve Will Do It acudió a la concentración del Tricolor luego de ganar una apuesta de dos millones de dólares por el pase de México a la siguiente ronda y entregó los relojes como muestra de agradecimiento.

La devolución de los obsequios busca evitar posibles sanciones por parte de la máxima autoridad del fútbol internacional , debido a eventuales incumplimientos del código de ética relacionados con la recepción de regalos.