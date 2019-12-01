Selección Mexicana devuelve relojes Rolex regalados por Steve Will Do It

Selección Mexicana devuelve relojes Rolex regalados por Steve Will Do It
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 15:41:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 3 de julio de 2026.- La Selección Mexicana informó que sus jugadores devolvieron, de común acuerdo, los relojes Rolex que el creador de contenido Steve Will Do It les regaló tras la victoria del Tricolor sobre Ecuador en la justa mundialista.

De acuerdo con el equipo nacional, la decisión fue tomada en conjunto por los futbolistas y el influencer, quien había entregado los relojes por iniciativa propia después de visitar la concentración del combinado mexicano.

“La Selección Nacional Mexicana informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, Steve Will Do It, los relojes que por iniciativa propia les había regalado”, señaló la Selección Mexicana en una publicación a través de sus redes sociales.

Steve Will Do It acudió a la concentración del Tricolor luego de ganar una apuesta de dos millones de dólares por el pase de México a la siguiente ronda y entregó los relojes como muestra de agradecimiento.

La devolución de los obsequios busca evitar posibles sanciones por parte de la máxima autoridad del fútbol internacional , debido a eventuales incumplimientos del código de ética relacionados con la recepción de regalos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Preparan operativo en Querétaro ante posibles festejos por triunfo de la Selección de México
Encuentran sin vida a hombre de 77 años en Pátzcuaro; tenía ficha de búsqueda
Afectados por bloqueos carreteros del pasado 22 de febrero siguen en la incertidumbre
Detienen a hombre acusado de agredir durante meses a su propio padre en La Piedad, Michoacán
Más información de la categoria
Con Fanny Arreola, Apatzingán, Michoacán, se convierte en un campo minado; Ejército asegura casi tres explosivos al día y desactiva más de 620 en menos de un año
Defensa ha desactivado más de 600 dispositivos explosivos en Michoacán: general Trevilla
FGEQ ejecuta 10 cateos simultáneos en San Juan del Río; siete personas fueron detenidas
Sheinbaum reconoce que Morón fue víctima de una injusticia en 2021, la historia pondrá las cosas en su lugar: JC Barragán
Comentarios