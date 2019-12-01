Se mantiene partido México–Islandia en Querétaro pese a hechos de violencia y suspensión de clases

Se mantiene partido México–Islandia en Querétaro pese a hechos de violencia y suspensión de clases
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 16:23:05
Querétaro, Querétaro a 23 de febrero de 2026.- En medio de un ambiente de tensión derivado de hechos violentos registrados este fin de semana, el partido amistoso entre México e Islandia, programado para el miércoles en el Estadio La Corregidora, se mantiene sin cambios.

La ola de incidentes ocurrió luego del abatimiento de “El Mencho”, situación que provocó diversos actos delictivos en distintos estados del país y generó alarma entre la población. En Querétaro se reportaron tres sucesos: el incendio de una tienda Oxxo, sin personas lesionadas y dos hechos adicionales sobre la carretera federal 57.

Ante este escenario, el gobernador Mauricio Kuri anunció la suspensión de clases para este lunes como medida preventiva, con el objetivo de salvaguardar a la comunidad estudiantil.

Pese al contexto, las actividades relacionadas con el encuentro internacional continúan. Jugadores de la selección mexicana comenzaron a arribar a la ciudad para concentrarse, incluido el director técnico nacional, Javier Aguirre.

Hasta el momento, las autoridades no han informado modificaciones en la logística del evento deportivo, que se desarrollará conforme al calendario previsto.

