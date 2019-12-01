¡Se acabó el sueño! México se despide de la justa mundialista tras caer ante Inglaterra en octavos de final

¡Se acabó el sueño! México se despide de la justa mundialista tras caer ante Inglaterra en octavos de final
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 22:08:08
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Ciudad de México, a 5 de julio de 2026.- El sueño mundialista de México llegó a su fin. En un partido lleno de emociones, entrega y momentos de esperanza, la Selección Azteca fue eliminada del torneo internacional de fútbol 2026 al caer 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final, poniendo punto final a su participación en la justa celebrada en casa.

El conjunto tricolor luchó hasta el último minuto y nunca bajó los brazos. A pesar de verse abajo en el marcador, logró reaccionar con dos anotaciones que devolvieron la ilusión a la afición, aunque el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.

La eliminación deja un sabor amargo entre miles de aficionados que soñaban con ver a México trascender en la justa mundialista disputada en territorio nacional. El respaldo desde las tribunas y en los distintos Fan Fest del país fue constante durante todo el encuentro, en un ambiente de ilusión que terminó transformándose en tristeza con el silbatazo final.

Con este resultado, Inglaterra avanzó a los cuartos de final, mientras que el conjunto mexicano se despide del torneo con la frente en alto, tras una actuación marcada por la entrega, el orgullo y el apoyo incondicional de su afición.

La fiesta deportiva internacional continúa, pero para México concluye una ilusión que unió al país y que, pese al desenlace, dejó momentos inolvidables y la esperanza de volver más fuerte en el próximo ciclo mundialista.

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