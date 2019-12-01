Rodrigo Pacheco Méndez debuta con victoria en el Morelia Open

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 10:43:48

Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- El mexicano Rodrigo Pacheco Méndez, una de las principales promesas del tenis nacional, debutó con una victoria en la segunda edición del torneo Morelia Open ATP 125 al imponerse 6-2 y 6-4 al estadounidense Alafia Ayeni.

Ante una gran audiencia reunida en el Club Tres Marías, el mexicano mostró su talento en la cancha durante el segundo día de actividades de esta justa deportiva, que ha atraído la atención del público de distintas edades.

“Este importante evento deportivo posiciona a Michoacán como sede de encuentros internacionales de alto nivel, tal como ocurrió el año pasado con el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante la primera edición del Morelia Open”, destacó el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García.

El torneo continuará hasta el 28 de marzo en la capital michoacana, reuniendo a importantes figuras del tenis internacional como James Duckworth, de Australia; Yibing Wu, de China; Coleman Wong, de Hong Kong; Liam Draxl, de Canadá; Shintaro Mochizuki, de Japón; Luka Pavlovic, de Francia; Oliver Crawford, de Gran Bretaña; Borna Gojo, de Croacia; Federico Agustín Gómez, de Argentina; y Mackenzie McDonald, de Estados Unidos, entre otros.

Para el público interesado que no cuente con accesos, los encuentros también podrán seguirse a través de la transmisión en vivo de una televisora nacional; además, para obtener más detalles de la justa deportiva, se pueden seguir las redes sociales del Morelia Open.