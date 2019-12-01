Rinden homenaje a elementos del Ejército caídos en operativo en Jalisco previo al México vs Islandia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 21:49:14
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 25 de febrero de 2026.- Previo al encuentro entre las selecciones de México e Islandia en el Estadio La Corregidora, se realizó un homenaje en memoria de los elementos del Ejército Mexicano que perdieron la vida durante el operativo para capturar a "El Mencho", en Tapalpa, Jalisco.

El reconocimiento se llevó a cabo antes del silbatazo inicial del partido, como muestra de respeto hacia los militares caídos en acciones recientes en el estado.

Ante la presencia de miles de asistentes al encuentro internacional, se guardó un momento solemne en honor a quienes participaron en el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, en un acto que contrastó con el ambiente deportivo habitual y que dio paso al arranque del compromiso entre ambas selecciones.

Este acto formó parte de las actividades protocolarias previas al duelo internacional, marcado por los acontecimientos registrados en Jalisco.

