Representa atleta queretano al canotaje estatal en campamento de preparación CONADE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 07:30:41
Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- El kayakista queretano Jahir Zúñiga Ramos, originario de Jalpan de Serra, inició su concentración en el campamento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), como parte del proceso de preparación de la pre seleccIón nacional.

Esta etapa se extenderá hasta el 28 de febrero y culminará con una evaluación selectiva en marzo, en la que se definirá su posible integración a la selección nacional.

Cabe señalar que el objetivo es asegurar su participación en próximas competencias internacionales como los Juegos Centroamericanos en Santo Domingo 2026, la cual forma parte del ciclo olímpico para Los Ángeles 2028.

El atleta viene de una destacada actuación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y de ganar dos medallas de bronce en la Olimpiada Nacional 2025, además de consolidarse como el mejor del país en la prueba de K1 mil metros en esta misma justa deportiva.

 

Noventa Grados
