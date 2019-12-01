Reportan cambio de horario para el partido México-Inglaterra; por pronóstico de tormenta eléctrica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 13:48:41

Ciudad de México, a 3 de julio 2026.- El encuentro entre México e Inglaterra que se disputará el próximo domingo 5 de julio cambiará de horario, según reportes de varios medios de comunicación y periodistas especializados.

De acuerdo con Claro Sports, El Universal Deportes y los periodistas de TUDN, Andrés Vaca y Gibrán Araige, el partido de los octavos de final de la justa mundialista se jugaría a las 12:00 horas, en la Ciudad de México, cuando originalmente estaba previsto que se disputará a las 18:00 horas.

Lo anterior, ante el pronóstico de tormenta eléctrica que publicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el día del partido eliminatorio de la justa mundialista.

Cabe señalar que las fuertes lluvias en las sedes del evento internacional han provocado retrasos en los inicios del México-Ecuador del pasado 30 de junio en CDMX y en el reinicio del Francia-Irak que se jugó en Filadelfia, Pensilvania.

No obstante, se trataría del primer partido que cambia de horario debido a las condiciones meteorológicas.