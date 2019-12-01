Realizan octava edición de la carrera Corre Conmigo 2025

Realizan octava edición de la carrera Corre Conmigo 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 08:17:03
Querétaro, Querétaro, 8 de diciembre del 2025.- Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se llevó a cabo la octava edición de la carrera anual “Corre Conmigo 2025”, a cargo del departamento de Deporte Adaptado del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ).

En donde participaron un total de 350 parejas, una persona convencional y una persona con discapacidad, integradas por familiares, atletas de alto rendimiento y público en general en la distancia de 1.5 kilómetros.

Como parte del itinerario se contó con una sesión de calentamiento previo a realizar el circuito de esta carrera, que comenzó en la pista de atletismo del Parque Querétaro 2000 para terminar en el Centro de Deporte Adaptado, y una rutina de baile organizada por la Academia de Porras con Síndrome de Down.

Al final del evento, los asistentes reconocieron el esfuerzo de cada una de las personas que trabajan en visibilizar el deporte adaptado cada vez más dentro del Estado.

