Real Madrid vs City y PSG vs Chelsea: así se jugarán los octavos de la Champions
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 10:05:36
Ciudad de México, 27 de febrero del 2026.- El sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League se realizó este viernes 27 de febrero de 2026 en la sede de la UEFA, ubicada en Nyon.

La fase eliminatoria del torneo de clubes más importante de Europa se disputará durante el mes de marzo, conforme al calendario establecido por el organismo rector del futbol europeo.

Tras el sorteo, las llaves quedaron definidas de la siguiente manera:

Paris Saint-Germain enfrentará a Chelsea FC; Real Madrid se medirá ante Manchester City; Newcastle United jugará contra FC Barcelona; Bodø/Glimt chocará con Sporting CP; Galatasaray se verá las caras con Liverpool FC; Atalanta BC enfrentará a FC Bayern München; Atlético de Madrid jugará ante Tottenham Hotspur; y Bayer 04 Leverkusen se medirá frente a Arsenal FC.

Los partidos de ida están programados para los días 10 y 11 de marzo, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán el 17 y 18 del mismo mes, cuando quedarán definidos los equipos que avanzarán a los cuartos de final.

