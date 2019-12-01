Quintana Roo se declara listo para la Carrera Ponte Pila 2025

Playa del Carmen,Quintana Roo, 29 de noviembre de 2025 .- Esperando una participación de alrededor de 1,200 corredores, este domingo 30 de noviembre a partir de las 7:00 horas en Playa del Carmen, se disputará la Carrera Ponte Pila 2025, competencia recreativa que forma parte de la estrategia nacional para la Construcción de Paz a través del deporte, encabezada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y que se realiza en coordinación con la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ).

Priorizar al deporte como una herramienta fundamental para continuar con la Transformación en el país, es el objetivo de esta competencia y reafirma la alianza con el Gobierno Federal. Quintana Roo se suma a esta carrera, cumpliendo también con las acciones del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

“Una vez más, Quintana Roo reafirma su compromiso con el Gobierno Federal de ser parte de las acciones para la Transformación de nuestro país y en este caso en el ámbito deportivo, por eso de la mano de CONADE y su director Rommel Pacheco, nuestro estado se suma siendo una de las sedes de esta competencia e invitamos a todas y todos a ir a correr y pasarla en familia”, comentó Jacobo Arzate, presidente de la CODEQ.

Bajo el lema “Corre, trota o camina”, la Carrera Ponte Pila de la CONADE está programada para realizarse este domingo 30 de noviembre a partir de las 7:00 horas, dando inicio a un costado del Portal Maya sobre avenida Juárez y haciendo un recorrido de 5 kilómetros sobre la Quinta Avenida de Playa del Carmen.

Las inscripciones son abiertas para todo el público en general y lo podrán realizar el día previo a la Carrera; los que se registren y participen serán acreedores de un kit de corredor, el cual contiene una playera, medalla, gorra, hidratación y fruta durante y al término de la competencia.