Presenta Imcufide la XXXVI edición de la Copa de Karate Do Morelia 2026

Morelia, Michoacán; 04 de noviembre de 2026.- A través del respaldo del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con el impulso al deporte y el acompañamiento de las y los atletas en sus diferentes etapas de formación, generando espacios que contribuyen a su desarrollo y proyección competitiva.

Siguiendo este objetivo de impulsar el desarrollo deportivo y fortalecer la práctica de las artes marciales, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) presentó oficialmente la XXXVI edición de la Copa de Karate Do Morelia 2026, uno de los certámenes más representativos de esta disciplina en la capital michoacana.

El director general del Imcufide, Pablo César Sánchez Silva, detalló que la competencia tendrá lugar el próximo sábado 07 de noviembre, a partir de las 08:00 horas, en las instalaciones del Auditorio Bicentenario, donde se espera reunir a alrededor de 700 artemarcialistas provenientes de distintos estados de la República Mexicana.

"Los invitamos a vivir la edición XXXVI de la Copa de Karate Morelia 2026. Una competencia legendaria aquí en nuestra ciudad que desde luego ha tenido participación de delegaciones de otros países", señaló Sánchez Silva.

Durante la presentación, el sensei Hugo Barojas Reyes, titular del Comité Organizador y director operativo de la Paramunicipal, destacó la importancia de mantener este tipo de competencias que fortalecen el nivel deportivo, promueven la sana convivencia y permiten a las nuevas generaciones demostrar su talento.

En esta edición se contempla la participación de competidores desde los 6 años hasta la categoría de 40 años y más, en las modalidades de kata y kumite, tanto en las ramas femenil como varonil. Las contiendas estarán abiertas para las diferentes categorías en cintas, desde blancas hasta negras, de acuerdo con los niveles y divisiones establecidos por la organización.

En la presentación oficial estuvieron presentes Pablo César Sánchez Silva, director general del Imcufide, y Hugo Barojas Reyes, coordinador de la competencia, además de Iván Ramiro Chávez, en representación de Cecufid, quienes reiteraron la invitación a las escuelas, clubes y practicantes de karate do para formar parte de esta importante fiesta deportiva.

Con eventos de esta magnitud, el Gobierno de Morelia y el Imcufide continúan trabajando para consolidar a la ciudad como referente deportivo y brindar mayores oportunidades de crecimiento a las y los talentos de las artes marciales.