Preocupa el Mundial 2026: México cae goleado ante Colombia

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 08:13:55

Ciudad de México, 12 de octubre del 2025.- La Selección Nacional Mexicana no encuentra el rumbo de cara al Mundial 2026, luego de caer goleada 0-4 ante su similar de Colombia, en un partido amistoso de cara al la justa mundialista.

Los goles cafetaleros cayeron por conducto de Jhon Lucumí (16), Luis Díaz (56), Jefferson Lerma (64) y Johan Carbonero (87).

Lo preocupante es la nula reacción de los dirigidos por Javier "El Vasco" Aguirre, ya que fueron escasas las oportunidades de gol para el combinado nacional mexicano, que claramente dio dos pasos atrás en su desempeño colectivo y lo cual preocupa a la afición nacional con respecto al Mundial 2026, donde las expectativas son altas.

Ahora, México tendrá una nueva chance de resarcir el papelón que se hizo ante Colombia, el próximo martes en punto de las 20:30 horas cuando enfrente a su similar de Ecuador, otro rival complicado de la CONMEBOL que permitirá ver el nivel real de la Selección Mexicana, que a veces, vive engañada por vencer a sus rivales directos, de menor nivel, en la CONCACAF.