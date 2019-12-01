Balean a dos en Morelia, Michoacán; uno muere, el otro está herido

Morelia, Michoacán, 12 de octubre del 2025.- Un saldo de una persona muerta y otra más herida fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto dos personas, hecho ocurrido en la colonia Eduardo Ruiz, de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue durante los últimos minutos del sábado que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que sobre la calle Flor de Liz, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida además de confirmar la muerte de otra más.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.