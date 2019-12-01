Portero del Atlético Morelia genera polémica por fotos con armas y tequila

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 10:55:52

Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2026.- El portero del Club Atlético Morelia, Antonio Torres, desató polémica en redes sociales luego de publicar en Instagram fotografías donde aparece una mesa con botellas de tequila y varias armas.

Las imágenes, difundidas el jueves 12 de marzo de 2026, se viralizaron rápidamente y provocaron debate entre aficionados del futbol mexicano.

En la publicación, el guardameta escribió la frase “llegué al lugar indicado”, lo que generó diversas interpretaciones entre los usuarios de redes sociales.

Mientras algunos internautas señalaron que podría tratarse de una reunión privada, otros consideraron que el contenido proyecta una imagen negativa para un futbolista profesional.

Hasta el momento, la directiva del Club Atlético Morelia no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la situación.