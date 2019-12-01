Pierde el Atlético Morelia en el Estadio Morelos ante Iguanas de Cancún

Morelia, Michoacán, 1 de febrero del 2026.- En apenas su tercer encuentro del torneo, el Atlético Morelia perdió el invicto ante las Iguanas de Cancún que se metieron al rectángulo verde esmeralda del Coloso del Quinceo para arrebatarle los tres puntos en disputa.

Fue en tiempo de compensación (reposición, agregado, o como se le quiera llamar) que en un contragolpe el conjunto sureño metió el balón en las inmediaciones del área grande para el joven ecuatoriano Gipson Preciado, éste controló con la izquierda, se acomoda a la derecha y desde la media luna sacó derechazo diagonal, raso a la base del poste izquierdo defendido por Antonio Torres.

Golazo en el 90’+3 que sorprendió a propios y extraños.

Durante los 90 de tiempo corrido el conjunto canario buscó con ahínco la portería rival, creo varias opciones de gol, pero a sus atacantes les faltó el gramo de suerte que se necesita siempre.

Cancún nunca renunció al ataque, sin embargo, su mejor propuesta fue defensiva, habida cuenta que su zaga siempre estuvo bien colocada, escalonada y marcando con precisión. Y cuando la ofensiva moreliana lograba llegar al arco, siempre se topó siempre con el guardameta Christopher Andrade, quien bajó la cortina, paró todo lo que le llegó y se convirtió en el amuleto de su equipo.

El partido correspondió a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión, pero apenas el tercer encuentro del conjunto moreliano, porque descansó en la Jornada 3. Así, entonces, se quedó con 6 puntos de sus dos victorias anteriores y cayó al quinto lugar en la Tabla de Clasificación general, misma que lidera el Atlético La Paz con 8 unidades, producto de 2 triunfos y 2 empates. Cancún FC, por su parte, ocupa la cuarta posición con sus 7 unidades de 12 que ha disputado.

En la Fecha 6 de la competencia, el Atlético Morelia viajará a Zacatecas para enfrentar en el Estadio Carlos Vega Villaba, el viernes 6 de febrero, a las 9 de la noche, a Mineros, cuadro que se ubica en el noveno escalón con apenas 4 puntos, suma de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas.

Las Iguanas de Cancún no tendrán actividad en la siguiente jornada, por lo que volverán a la competencia hasta el Día del Amor y la Amistad en que reciban a Mineros de Zacatecas. Así sea.