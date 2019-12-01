Piden que México enfrente a Inglaterra en Wembley tras el Mundial 2026

Piden que México enfrente a Inglaterra en Wembley tras el Mundial 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 22:07:56
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Ciudad de México, 5 de octubre de 2026.- La buena relación que surgió entre las aficiones de México e Inglaterra durante el Mundial 2026 llevó a aficionados y periodistas ingleses a plantear la posibilidad de que ambas selecciones disputen un partido amistoso en el estadio de Wembley.

La propuesta fue respaldada por el periodista Henry Winter, de talkSPORT, quien pidió públicamente a la Federación Inglesa de Futbol (FA) que invite al Tricolor a jugar en Londres, al destacar el recibimiento que tuvieron los aficionados ingleses durante su visita a México.

“Querida FA, ¿podemos invitar a México para un amistoso en Wembley, por favor?”, escribió Winter en su cuenta de X. El periodista recordó que aficionados de ambos países intercambiaron camisetas, convivieron y compartieron cánticos durante el Mundial, por lo que consideró que sería positivo recibir nuevamente a los mexicanos en Inglaterra.

La propuesta surgió después de que Inglaterra eliminara a México en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Pese al resultado, el encuentro estuvo acompañado por muestras de convivencia entre los seguidores de ambas selecciones.

Hasta el momento, no existe una propuesta oficial para realizar el partido. De concretarse, sería el regreso de la selección mexicana a Wembley desde el 24 de mayo de 2010, cuando Inglaterra se impuso 3-1 en un encuentro amistoso. Además, en 2012, la selección olímpica mexicana ganó la medalla de oro en ese mismo estadio tras derrotar a Brasil en la final de los Juegos Olímpicos de Londres.

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