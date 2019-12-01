Pep Guardiola sería el principal candidato para dirigir a la Selección de Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 15:57:27

Washington, Estados Unidos, 11 de noviembre de 2026.- El entrenador español Pep Guardiola podría convertirse en el próximo director técnico de la Selección de Estados Unidos, luego de que su nombre comenzara a tomar fuerza dentro de la federación estadounidense, de acuerdo con información de The Athletic.

Según el reporte, Guardiola sería la principal opción en caso de que Mauricio Pochettino deje el equipo nacional para asumir la dirección técnica del Manchester United.

El nombre del actual entrenador del Manchester City habría sido discutido en distintos niveles de la federación, que buscaría convencerlo de dar el salto del fútbol de clubes a las selecciones nacionales.

Además, Guardiola ya ha tenido acercamientos con representantes del fútbol estadounidense y conoce el país, pues vivió durante un año en Nueva York después de dejar al Barcelona en 2012.

Aunque anteriormente rechazó una propuesta para dirigir a la Selección de Italia, debido a que buscaba tener más tiempo para su familia, ahora podría estar abierto a un nuevo reto en su carrera.

Por el momento, no existe un acuerdo confirmado y su posible llegada dependería de la salida de Mauricio Pochettino.