Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 22:18:38

Pachuca, Hidalgo, 26 de noviembre de 2026.- Los Tuzos del Pachuca derrotaron 2-1 a las Chivas del Guadalajara en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, disputado este jueves en el Estadio Hidalgo.

El encuentro comenzó con ventaja para el conjunto rojiblanco, luego de que Eduardo Bauermann marcara un autogol al minuto 5, con el que Chivas se adelantó en el marcador.

Sin embargo, Pachuca consiguió empatar al inicio del segundo tiempo. Al minuto 48, Oussama Idrissi realizó una jugada individual dentro del área y superó al guardameta Raúl Rangel para poner el 1-1.

Cuando parecía que el encuentro terminaría empatado, el delantero marroquí volvió a aparecer al minuto 90+2 con un disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería, para darle la victoria a los Tuzos.

La noche de Idrissi terminó con su expulsión, luego de recibir una segunda tarjeta amarilla luego de celebrar su anotación.

Con este resultado, Pachuca llegará con ventaja al partido de vuelta, que se disputará el próximo domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron.