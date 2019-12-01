México y Adidas presentan uniforme de visitante para el Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 12:35:18

Ciudad de México, 20 de marzo del 2026.- La Selección Mexicana, en conjunto con la marca alemana Adidas, presentó de manera oficial su nuevo uniforme de visitante rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Norteamérica.

El jersey será en color blanco con detalles en verde y rojo, además de incluir grecas prehispánicas en marca de agua. El short será verde y las calcetas blancas, mientras que en la parte posterior del cuello destaca la frase “Somos México”, como símbolo de unidad.

De acuerdo con la firma deportiva, el diseño está inspirado en la historia y cultura del país, con elementos que evocan templos antiguos, además de incorporar materiales que favorecen el rendimiento al absorber el sudor.

La playera tendrá un costo de mil 999 pesos en versión aficionado y dos mil 999 en versión jugador. El Tricolor disputará la fase de grupos del Mundial en Ciudad de México y Guadalajara, donde enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y una selección europea aún por definir.