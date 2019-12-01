México Sub-20 va por el pase a Cuartos de Final ante Chile: todas las miradas puestas en la joya Gilberto Mora

Santiago, Chile, 7 de octubre del 2025.- En punto de las 17:00 horas (tiempo del Centro de México) la Selección Nacional Mexicana buscará avanzar a los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 al enfrentar a su similar de Chile.

Los dirigidos por Eduardo Arce se han mostrado sólidos a lo largo de la justa mundialista, situación que deberán mantener para derrotar a los anfitriones, que no han dado su mejor versión en el campeonato, sin embargo, el factor localía los hace peligrosos para la causa mexicana.

Al hablar del tricolor Sub 20 se tiene que mencionar a Gilberto Mora, futbolista nacional de apenas 16 años de edad, quien ya es seguido por varios clubes de trascendencia internacional como el Barcelona y el Real Madrid, al ser considerado una de las mayores promesas del futbol mundial.

“Morita”, como es conocido por sus compañeros, tiene la responsabilidad de ser el estandarte del combinado nacional, ya que las expectativas están a tope, aunque en repetidas ocasiones ha mencionado que solo busca disfrutar en el terreno de juego como lo hacía en el barrio cuando era pequeño, en la búsqueda de quitarse presión externa.

Con todos los ingredientes puestos, el balón rodará y la Selección Nacional Mexicana con límite de edad tendrá que vencer al local Chile para seguir con el sueño de conseguir el Mundial Sub 20, en una generación que promete ser dorada para el futbol mexicano.