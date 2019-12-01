México se va al descanso en desventaja ante Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 21:13:01

Glendale, Arizona, 3 de octubre de 2026.- La Selección de Estados Unidos se impone 1-0 a México al término del primer tiempo del amistoso internacional disputado en el State Farm Stadium, en una primera mitad en la que el conjunto mexicano tuvo mayor presencia con el balón, pero no logró aprovechar sus oportunidades.

El equipo dirigido por Rafael Márquez comenzó buscando hacerse con el control del encuentro y generó algunas aproximaciones sobre el arco estadounidense. Luis Romo tuvo una de las primeras oportunidades claras, aunque su disparo terminó por encima de la portería.

México mantuvo la presión durante varios minutos y Santiago Giménez incluso consiguió escapar hacia el área rival, pero su remate se fue desviado y la jugada terminó siendo señalada como fuera de lugar.

Cuando el partido parecía estar bajo control del conjunto mexicano, Estados Unidos encontró el gol al minuto 27. Julian Hall aprovechó un balón suelto dentro del área después de una intervención de Raúl Rangel y mandó el esférico al fondo de las redes para poner el 1-0.

El tanto cambió el trámite del encuentro y obligó a México a buscar nuevamente la iniciativa antes del descanso. Orbelín Pineda fue uno de los jugadores más activos en el ataque mexicano, aunque el Tricolor no consiguió igualar el marcador.

Con este resultado parcial, Estados Unidos se marcha al vestidor con la ventaja mínima y México tendrá los segundos 45 minutos para intentar darle la vuelta al marcador.