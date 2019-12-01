Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 21:31:42

Monterrey, Nuevo León, 17 de noviembre de 2026.- La Selección Mexicana se fue al descanso con ventaja en el marcador frente a Jamaica, durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, que se disputa este martes en el Estadio BBVA.

El Tricolor consiguió adelantarse en el encuentro cuando al minuto 35 el Tecatito Corona abrió el marcador con un zurdazo en el área. Con este resultado le permite acercarse a la remontada después de haber perdido 3-2 en el partido de ida.

Con el apoyo de su afición, el equipo dirigido por Rafael Márquez buscará mantener la ventaja durante los siguientes 45 minutos para conseguir su boleto a las semifinales del torneo.

Por su parte, Jamaica intentará reaccionar en la segunda mitad para evitar que México le dé la vuelta a la eliminatoria.