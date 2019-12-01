México se va al descanso abajo en el marcador ante Inglaterra

México se va al descanso abajo en el marcador ante Inglaterra
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 20:02:06
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Ciudad de México, a 5 de julio de 2026.- México tendrá que remar contra corriente en la segunda mitad de su duelo de octavos de final de la justa mundialista, luego de irse al descanso con desventaja de 2-1 frente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

El conjunto inglés aprovechó sus oportunidades para tomar la ventaja durante los primeros 45 minutos, mientras que el representativo mexicano logró mantenerse en la pelea con un gol que mantiene vivas sus aspiraciones de darle la vuelta al marcador.

Pese al resultado parcial, el equipo dirigido por Javier Aguirre mostró momentos de intensidad ofensiva y cuenta con el respaldo de una afición que llenó las tribunas del inmueble.

Con 45 minutos por disputarse, México buscará revertir el marcador para mantenerse con vida en el torneo internacional de Fútbol y conseguir el boleto a los cuartos de final.

 

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