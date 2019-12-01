México recorta distancias, pero Inglaterra mantiene la ventaja en el Estadio Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 20:52:09

Ciudad de México, a 5 de julio de 2026.- México volvió a meterse en la pelea durante la segunda mitad del duelo de octavos de final del evento internacional de fútbol, luego de que Raúl Jiménez marcara al minuto 69 para acercar al Tricolor 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

El conjunto inglés había aumentado su ventaja minutos antes, cuando al 60 el capitán Harry Kane convirtió un penal para colocar el 3-1 en el marcador, aprovechando una oportunidad desde los once pasos.

Al minuto 54, Jarell Quansah fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Jesús Gallardo, dejando a la selección inglesa con diez jugadores.

Con el descuento de Jiménez, México renovó sus esperanzas de igualar el marcador en la recta final del partido, mientras la afición continua impulsando al equipo nacional en busca de la remontada.