México enfrenta a Ecuador con miras al Mundial 2026; funcionamiento ha sido pobre

Guadalajara, Jalisco, 14 de octubre del 2025.- En punto de las 20:30 horas rodará el balón en el Estadio Akron, o mejor dicho Guadalajara, como se llamará en el Mundial 2026, para el duelo entre la Selección Mexicana y su similar de Ecuador, con miras a la cercana justa mundialista.

Los dirigidos por el ‘Vasco’ Aguirre no han logrado convencer con base a su funcionamiento a la fanaticada mexicana, que no pierde la esperanza de lograr un Mundial histórico para el tricolor, sin embargo, las expectativas son bajas en estos momentos, lo cual se refleja en la poca venta de boletos para el partido amistoso en territorio nacional.

Futbolistas como Orbelín Pineda, Charly Rodríguez, Jorge Sánchez, Hirving Lozano, entre otros, han sido señalados de recibir un sinfín de oportunidades en la Selección Mexicana sin que pase absolutamente nada con ellos.

Ahora, tienen una nueva oportunidad de demostrar que se puede competir contra las selecciones de élite, una vez que Ecuador ha sido uno de los combinados nacionales que más ha crecido en nivel en los últimos años, tras firmar unas Eliminatorias Mundialistas en la CONMEBOL extraordinarias.

La prueba será dura para México, a quien le queda 8 meses para encontrar su mejor funcionamiento y soñar con una gran Copa del Mundo, aunque a día de hoy, eso parece prácticamente imposible.